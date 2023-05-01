Губернатор Дрозденко: В Ленинградской области произошла диверсия на линии электросети

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале о новой диверсии в Гатчинском районе.
Так, 1 мая, в 00:01 по московскому времени на территории Сусанинского поселения Гатчинского района была подорвана опора линии электропередач. Возле второй был обнаружен неизвестный предмет. Предположительно это взрывное устройство.
Электроснабжение населенных пунктов не было нарушено, сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме. На месте происшествия работают саперы, взрывотехники, прокуратура и сотрудники ФСБ.
«Прошу жителей Ленобласти быть бдительными, сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и предметах, - написал Дрозденко».
Ранее, стало известно о диверсии на железной дороге в Свердловской области. Пострадавших в результате атаки выявлено не было.