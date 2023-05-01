Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Губернатор Дрозденко: В Ленинградской области произошла диверсия на линии электросети

Происшествия
Губернатор Дрозденко: В Ленинградской области произошла диверсия на линии электросети

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале о новой диверсии в Гатчинском районе.

Так, 1 мая, в 00:01 по московскому времени на территории Сусанинского поселения Гатчинского района была подорвана опора линии электропередач. Возле второй был обнаружен неизвестный предмет. Предположительно это взрывное устройство.

Электроснабжение населенных пунктов не было нарушено, сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме. На месте происшествия работают саперы, взрывотехники, прокуратура и сотрудники ФСБ.

«Прошу жителей Ленобласти быть бдительными, сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и предметах, - написал Дрозденко».

Ранее, стало известно о диверсии на железной дороге в Свердловской области. Пострадавших в результате атаки выявлено не было.
диверсия ленобласть александр дрозденко
Военкоры ФАН