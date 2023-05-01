Транскавказскую автомагистраль в Республике Северная Осетия-Алания открыли для движения

Главное управление МЧС России по РСО-Алания сообщило в своем Telegram-канале, что движение на Транскавказской автомагистрали, а именно на участке от поселка Бурон до Северного Портала Рокского тоннеля разрешено. Передвигаться можно на любых видах автотранспорта.