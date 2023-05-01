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Транскавказскую автомагистраль в Республике Северная Осетия-Алания открыли для движения

Общество
Транскавказскую автомагистраль в Республике Северная Осетия-Алания открыли для движения

Главное управление МЧС России по РСО-Алания сообщило в своем Telegram-канале, что движение на Транскавказской автомагистрали, а именно на участке от поселка Бурон до Северного Портала Рокского тоннеля разрешено. Передвигаться можно на любых видах автотранспорта.

Запрет действовал на время расчистки дорожного полотна после массивного камнепада и пока шли работы по обеспечению требований безопасности автотранспортных средств. Соответствующее заявление сделал ФКУ Упрдор «Кавказ». Открыли проезд 1 мая в 8:30.

Ранее, стало известно о новом сходе лавины на участке Транскавказской магистрали в Республике Северная Осетия-Алания.
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