Эксперт Юрий Кнутов рассказал о попытках России предотвратить контрнаступление ВСУ

Артиллерийские и авиационные удары позволяют России не давать ВСУ возможности сосредоточить свои силы и подготовиться к контрнаступлению. Таким образом, ВС РФ есть чем ответить на предстоящую операцию Киева и более того, российская армия в состоянии не только отразить эту атаку, но и продвинуться дальше на позиции противника, приводит слова Кнутова URA.RU. Он отметил, что упреждающие удары ВС РФ могут помочь сорвать либо планы ВСУ, либо само контрнаступление.