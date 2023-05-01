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Эксперт Юрий Кнутов рассказал о попытках России предотвратить контрнаступление ВСУ

Армия
Эксперт Юрий Кнутов рассказал о попытках России предотвратить контрнаступление ВСУ

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал предстоящее анонсируемое контрнаступление ВСУ. Он рассказал, как Россия может ответить на него.

Артиллерийские и авиационные удары позволяют России не давать ВСУ возможности сосредоточить свои силы и подготовиться к контрнаступлению. Таким образом, ВС РФ есть чем ответить на предстоящую операцию Киева и более того, российская армия в состоянии не только отразить эту атаку, но и продвинуться дальше на позиции противника, приводит слова Кнутова URA.RU. Он отметил, что упреждающие удары ВС РФ могут помочь сорвать либо планы ВСУ, либо само контрнаступление.

Ранее сообщалось, что подполковник запаса Олег Иванников рассказал о возможной предстоящей атаке ВСУ по территориям России на 9 Мая. По его словам, тысячи дронов могут попытаться таким образом сорвать парад Победы.
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