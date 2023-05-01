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Эксперты рассказали о том, как позаботиться о своем автомобиле в жаркую погоду

Общество
Эксперты рассказали о том, как позаботиться о своем автомобиле в жаркую погоду

Издание MEN TODAY поделилось своими советами с автолюбителями о том, как водить машину в очень жаркую погоду.

На первом месте вашего внимания должен стать ваш мотор. Не перегревайте его, помойте радиатор, долейте охлаждающую жидкость. Застрять в пустыне со сломанным мотором – страшный сон автомобилиста.

Следите за состоянием своих шин. Давление внутри них может меняться в зависимости от температуры снаружи. Чем шире шины, тем больше шанс их повредить.

Проверяйте почаще тормоза. Не забывайте доливать специальную жидкость и не устраивайте резкие торможения на каждом повороте, поберегите колодки.

В начале поездки не включайте холодный кондиционер, от перепада температуры у вас может просто лопнуть стекло.

Обращайте внимание на самочувствие. Тепловой удар отвратительное последствие перегрева. Пейте побольше воды, носите головные уборы и не перенапрягайтесь.

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