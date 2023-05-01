В Сети вспомнили последнее интервью модельера Вячеслава Зайцева

Во время своего последнего интервью модельер Вячеслав Зайцев рассказал о том, каким он видит будущее своего Модного дома.
Дом моды Зайцева является единственным в России, который помнит и соблюдает традиционные русские мотивы. Это одна из тех причин, по которой творение модельера должно жить и после его смерти. Зайцев также отметил, что ему бы хотелось, чтобы его идеи и принципы его заведения продолжали жить, рассказал он в последнем интервью в 2021 году, которое он давал РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала смерть Зайцева от остановки сердца. Она выразила соболезнования его семье и друзьям. Дипломат отметила, что была искренне рада побывать на его последнем гала-показе летом 2022 года, во время которого ей удалось даже пообщаться с модельером.