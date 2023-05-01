В Сети вспомнили последнее интервью модельера Вячеслава Зайцева

Дом моды Зайцева является единственным в России, который помнит и соблюдает традиционные русские мотивы. Это одна из тех причин, по которой творение модельера должно жить и после его смерти. Зайцев также отметил, что ему бы хотелось, чтобы его идеи и принципы его заведения продолжали жить, рассказал он в последнем интервью в 2021 году, которое он давал РЕН ТВ.