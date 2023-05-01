Марк Цукерберг вызвал гнев своих сотрудников из-за очередного сокращения десяти тысяч рабочих мест

В корпорации Meta* на фоне кризиса начались увольнения и сокращения, так или иначе, затронувшие почти каждого. К главе компании, Марку Цукербергу быстро упало доверие, за отказ делать хоть что-то, чтобы сохранить рабочие места. Об это сообщил сайт РБК с ссылкой на западный источник.