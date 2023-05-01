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Марк Цукерберг вызвал гнев своих сотрудников из-за очередного сокращения десяти тысяч рабочих мест

Общество
Марк Цукерберг вызвал гнев своих сотрудников из-за очередного сокращения десяти тысяч рабочих мест

В корпорации Meta* на фоне кризиса начались увольнения и сокращения, так или иначе, затронувшие почти каждого. К главе компании, Марку Цукербергу быстро упало доверие, за отказ делать хоть что-то, чтобы сохранить рабочие места. Об это сообщил сайт РБК с ссылкой на западный источник.

Стихийные увольнения в Meta✱ проходят уже не в первый раз. Так, в ноябре прошлого года корпорацию покинуло до 11 тыс. человек. По мнению сотрудников фирмы, Цукерберг своими действиями вызывает жесточайшее падение «морального духа».

«Что было раньше в Meta*. Так это доверие», - заявил один из работников IT-концерна.

Тенденция к чисткам в IT-сфере отмечается уже во многих организациях. Amazon, например, сократил 9 тыс. рабочих мест в прошедшем марте.

Ранее стало известно, что WhatsApp* пополнится чат-ботом с обновлениями приложения.

* признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

  • ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму
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