Роскачество: Маринованный в майонезе шашлык может представлять опасность для здоровья

Специалист сообщила, что в отличие от уксуса или вина, майонез не содержит консервантов, поэтому он портится быстрее. При покупке шашлыка в магазине необходимо обратить внимание на дату его изготовления. Эксперт также рекомендует выбирать куски мяса одинакового размера, чтобы они одновременно доходили до состояния готовности.