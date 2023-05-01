Роскачество: Маринованный в майонезе шашлык может представлять опасность для здоровья

Эксперт Роскачества Наталья Завьялова предупреждает, что шашлык, который маринуют в майонезе, может вызвать отравление. Об этом рассказало издание spbdnevnik.ru.
Специалист сообщила, что в отличие от уксуса или вина, майонез не содержит консервантов, поэтому он портится быстрее. При покупке шашлыка в магазине необходимо обратить внимание на дату его изготовления. Эксперт также рекомендует выбирать куски мяса одинакового размера, чтобы они одновременно доходили до состояния готовности.
Ранее врач-гастроэнтеролог Ольга Листопадова назвала самый полезный вид шашлыка. Эксперт утверждает, что мясо птицы усваивается организмом легче всего. Кроме того, она посоветовала исключить из рациона кетчуп и майонез, мариновать мясо в луке, специях и минеральной воде.