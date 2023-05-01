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Эксперты назвали пять признаков, по которым успешные мужчины выбирают себе партнершу

Общество
Эксперты назвали пять признаков, по которым успешные мужчины выбирают себе партнершу

Эксперты из издания The Voice Mag провели исследование и выяснили пять признаков, по которым самодостаточные и богатые мужчины выбирают себе спутниц.

Итак, для начала вам надо верить в него больше, чем он в себя. Все люди нуждаются в словах поддержки, даже самые черствые и серьезные.

Вы отлично справляетесь со своей работой. Умному мужчине нужна умная женщина – все просто. Главное, всегда стремитесь к большему.

Вы эмоционально здоровы. Никому не нравятся постоянные истерики, скандалы и скачки настроения. Научитесь выражать любовь даже в самые неподходящие моменты.

Научитесь давать ему личное пространство. Мужчинам часто нужно побыть в одиночестве, поработать или просто поразмышлять о насущном. Относитесь к этому как к данному.

Будьте добры. Не стоит плести интриги, сплетничать, подставлять, врать и воровать. Все это работает зеркально.

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