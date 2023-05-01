Эксперты назвали пять признаков, по которым успешные мужчины выбирают себе партнершу

Эксперты из издания The Voice Mag провели исследование и выяснили пять признаков, по которым самодостаточные и богатые мужчины выбирают себе спутниц.
Итак, для начала вам надо верить в него больше, чем он в себя. Все люди нуждаются в словах поддержки, даже самые черствые и серьезные.
Вы отлично справляетесь со своей работой. Умному мужчине нужна умная женщина – все просто. Главное, всегда стремитесь к большему.
Вы эмоционально здоровы. Никому не нравятся постоянные истерики, скандалы и скачки настроения. Научитесь выражать любовь даже в самые неподходящие моменты.
Научитесь давать ему личное пространство. Мужчинам часто нужно побыть в одиночестве, поработать или просто поразмышлять о насущном. Относитесь к этому как к данному.
Будьте добры. Не стоит плести интриги, сплетничать, подставлять, врать и воровать. Все это работает зеркально.
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