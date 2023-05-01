«Трусливый поросенок»: В Сети раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за самооборону

Пользователи Twitter* раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот носит с собой пистолет для самозащиты.
После публичных заявлений Зеленского о том, что он носит с собой оружие для самообороны постоянно, в Сети появилось много возмущенных комментаторов, которые иронично и язвительно отозвались о президенте, как о «трусливом поросенке». Также многие пользователи рекомендовали Зеленскому сбежать на одну из его многочисленных вилл, которую он купил на бюджетные деньги других государств, если он так сильно боится за свою жизнь.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что многие люди раскритиковали Зеленского за его слова о том, что Польша, Венгрия и другие страны обязаны продолжать импорт зерна из Украины. В ответ на это комментаторы заявили, что президент не имеет права диктовать свои условия, так как страны Евросоюза и так помогают ему больше года.
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