«Трусливый поросенок»: В Сети раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за самооборону

После публичных заявлений Зеленского о том, что он носит с собой оружие для самообороны постоянно, в Сети появилось много возмущенных комментаторов, которые иронично и язвительно отозвались о президенте, как о «трусливом поросенке». Также многие пользователи рекомендовали Зеленскому сбежать на одну из его многочисленных вилл, которую он купил на бюджетные деньги других государств, если он так сильно боится за свою жизнь.