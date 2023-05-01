Иммунолог Юрий Андреев дал простые рекомендации аллергикам, которые точно помогут

Аллерголог-иммунолог Юрий Андреев рассказал какие продукты должны исключить из рациона люди, страдающие поллинозом. Мнение эксперта опубликовало издание «Север-Пресс».
Врач сообщил, что необходимо убрать из своего рациона такие продукты, как вишня, миндаль, персики и некоторые другие, чтобы избежать перекрестной пищевой аллергии. При реакции организма на пыльцу растений, некоторые продукты могут приводить к этому из-за схожей структуры белков.
Врач предупреждает, что количество употребляемых продуктов пропорционально увеличивает риск тяжелых реакций, поэтому в сезон цветения аллергикам лучше избегать употребления абрикосов, сельдерея, чечевицы, слив и томатов. Симптомы аллергии, как правило, проявляются моментально или в течение первых 5-10 минут после употребления пищи.
Ранее врач-аллерголог Надежда Логина рассказала о причинах развития недуга. Главным негативным фактором, считает эксперт, является загрязненная окружающая среда.