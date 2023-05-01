Иммунолог Юрий Андреев дал простые рекомендации аллергикам, которые точно помогут

Врач сообщил, что необходимо убрать из своего рациона такие продукты, как вишня, миндаль, персики и некоторые другие, чтобы избежать перекрестной пищевой аллергии. При реакции организма на пыльцу растений, некоторые продукты могут приводить к этому из-за схожей структуры белков.