Российское посольство в Финляндии рассказало, как повлияло присоединение Хельсинки к НАТО на русско-финские отношения. Соседи нашей страны пытаются испортить любой потенциальный контакт.
После того, как Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу, какие-либо тесные и взаимовыгодные отношения Москвы и Хельсинки ставятся под удар. Это связано с тем, что действия именно такого характера предпринимает финская сторона, приводит слова представителей посольства издание «Известия».
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что НАТО стала официальным членом НАТО после того, как соответствующее одобрение было дано президентом Турции Эрдоганом. Таким образом, альянс снова увеличил свои границы и намерен расширяться и впредь, включив в свой состав Швецию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал НАТО «машиной войны», которая постоянно приближается к российским границам.