Посольство России обвинило Финляндию в попытке разорвать отношения с Москвой

После того, как Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу, какие-либо тесные и взаимовыгодные отношения Москвы и Хельсинки ставятся под удар. Это связано с тем, что действия именно такого характера предпринимает финская сторона, приводит слова представителей посольства издание «Известия».