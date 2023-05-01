«Росэнергоатом»: критика возведения безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС напрямую связана с позицией Гросси

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что критика со стороны ООН на предложение о возведении безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС напрямую связана с политической позицией гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Об этом сообщает ТАСС.
Так, по мнению Карчаа, ООН за всю свою историю существования не смог разрешить ни один международный конфликт.
«Гросси, в отличие от них, пытается что-то сделать», - заявил советник главы «Росэнергоатома».
Карчаа уверен, что мнение Гросси о недопустимости обстрела АЭС резко не сходится с желаниями представителей ООН, ведь «была задета честь» одного из представителей ведомства.
Ранее стало известно, что США опасаются раскрытия своих секретов на Запорожской АЭС.