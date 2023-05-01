«Росэнергоатом»: критика возведения безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС напрямую связана с позицией Гросси

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что критика со стороны ООН на предложение о возведении безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС напрямую связана с политической позицией гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Об этом сообщает ТАСС.