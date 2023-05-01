Российский посол Александр Писарев обвинил США во вмешательстве в выборы президента Парагвая

Посол России в Парагвае Александр Писарев прокомментировал прошедшие в стране выборы президента, по итогам которых победил кандидат Сантьяго Пенья.
В финале президентских выборов встретились представители правящей партии «Колорадо» - Пенья и оппозиционер - Эфраин Алегре. С сильным отрывом Пенья победил в голосовании, набрав 42% голосов. Этот результат стал ожидаемым, так как конкурентам нечего было противопоставить лидирующей партии, приводит слова Писарева «РИА Новости». США пытались вмешаться в эти выборы, выдвигая обвинения против различных действующих лиц «Колорадо», однако народ Парагвая заявил о своем желании видеть Пенью на посту президента.
Ранее сообщалось, что Пенья набрал на выборах около 42% голосов, а Алегре – 28%. На данный момент партия «Колорадо» проигрывала на выборах только один раз – в 2008 году. Все остальное время она успешно обходила своих конкурентов и удерживала власть в своих руках.