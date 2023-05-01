Российский посол Александр Писарев обвинил США во вмешательстве в выборы президента Парагвая

Ранее сообщалось, что Пенья набрал на выборах около 42% голосов, а Алегре – 28%. На данный момент партия «Колорадо» проигрывала на выборах только один раз – в 2008 году. Все остальное время она успешно обходила своих конкурентов и удерживала власть в своих руках.