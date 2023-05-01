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Подполковник Олег Иванников: Тысячи дронов ВСУ могут атаковать Россию на 9 Мая

Политика
Подполковник Олег Иванников: Тысячи дронов ВСУ могут атаковать Россию на 9 Мая

Военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок» и подполковник запаса МВД Олег Иванников поделился своим мнением о возможной атаке на Россию 9 мая. Издание URA.RU опубликовало прогноз эксперта.

Он утверждает, что Вооруженные силы Украины могут использовать тысячу боевых дронов для нанесения удара по территории России в день празднования Победы в Великой Отечественной войне. Согласно его словам, украинский режим может использовать это время для провокаций и попыток контрудара. ВСУ, по его мнению, попытаются сорвать парад Победы в Москве, и московское направление будет на острие главного удара. Именно с этого начнется украинское контрнаступление, считает эксперт.

Ранее СМИ сообщили о падении БПЛА на территории Московской области. Он не нес взрывчатку на своем борту.
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