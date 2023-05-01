Подполковник Олег Иванников: Тысячи дронов ВСУ могут атаковать Россию на 9 Мая

Он утверждает, что Вооруженные силы Украины могут использовать тысячу боевых дронов для нанесения удара по территории России в день празднования Победы в Великой Отечественной войне. Согласно его словам, украинский режим может использовать это время для провокаций и попыток контрудара. ВСУ, по его мнению, попытаются сорвать парад Победы в Москве, и московское направление будет на острие главного удара. Именно с этого начнется украинское контрнаступление, считает эксперт.