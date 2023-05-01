Врач Хашим Мохаммед рассказал про лечебные свойства косметики с медом

Медом для восстановления красоты пользовались еще наши древние предки. Так, известно, что египетская царица Клеопатра часто делала себе маски с ним. Причиной для этого послужил богатый витаминный состав ценного продукта. Разнообразие аминокислот тоже заставляет кожу молодеть.