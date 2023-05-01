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Врач Хашим Мохаммед рассказал про лечебные свойства косметики с медом

Общество
Врач Хашим Мохаммед рассказал про лечебные свойства косметики с медом

Издание «Правила жизни» поделилось исследованиями врача Хашима Мохаммеда и рассказало, что лечебные свойства косметики с медом все еще актуальны, даже через две тысячи лет.

Медом для восстановления красоты пользовались еще наши древние предки. Так, известно, что египетская царица Клеопатра часто делала себе маски с ним. Причиной для этого послужил богатый витаминный состав ценного продукта. Разнообразие аминокислот тоже заставляет кожу молодеть.

Не стоит забывать и про маточное молочко. Насыщенная жирами и микроэлементами жирная паста ценнейший ключ к восстановлению фибробластов в коже.

Прополис тоже помогает проблемной коже избавиться от прыщей. Регуляция жира в ней и избавление от блеска идут как приятный бонус.

Ранее, Совфед предложил нормативно закрепить слово «мед», ради прекращения манипуляций на рынке.
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