Издание «Правила жизни» поделилось исследованиями врача Хашима Мохаммеда и рассказало, что лечебные свойства косметики с медом все еще актуальны, даже через две тысячи лет.
Медом для восстановления красоты пользовались еще наши древние предки. Так, известно, что египетская царица Клеопатра часто делала себе маски с ним. Причиной для этого послужил богатый витаминный состав ценного продукта. Разнообразие аминокислот тоже заставляет кожу молодеть.
Не стоит забывать и про маточное молочко. Насыщенная жирами и микроэлементами жирная паста ценнейший ключ к восстановлению фибробластов в коже.
Прополис тоже помогает проблемной коже избавиться от прыщей. Регуляция жира в ней и избавление от блеска идут как приятный бонус.
Ранее, Совфед предложил нормативно закрепить слово «мед», ради прекращения манипуляций на рынке.