Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В КНДР обвинили США в провоцировании ядерной войны из-за связи с Южной Кореей

Политика
В КНДР обвинили США в провоцировании ядерной войны из-за связи с Южной Кореей

Аналитик Чхве Чжу Хён прокомментировал встречу президента США Джо Байдена и лидера Южной Кореи Юн Сок Еля в ходе которой они обсудили дальнейшее сотрудничество стран в сфере ядерного оружия.

США размещают свои атомные подводные лодки в портах Южной Кореи и тем самым обостряют напряженность на корейском полуострове. Таким образом Байден и Ель расшатывают безопасность региона и приближают его к ядерной войне между Северной Кореей и США, приводит слова Чжу Хёна Центральное телеграфное агентство КНДР.

Ранее сообщалось, что Байден и Ель провели переговоры, согласно которым две страны будут активнее сотрудничать для того, чтобы развиваться и сдерживать ядерный потенциал Северной Кореи. Также американский президент во время переговоров заявил, что США намерены улучшить отношения с КНДР, несмотря на присутствие атомных субмарин Вашингтона в портах Южной Кореи.
кндр южная корея США ядерная война
Военкоры ФАН