В КНДР обвинили США в провоцировании ядерной войны из-за связи с Южной Кореей

Ранее сообщалось, что Байден и Ель провели переговоры, согласно которым две страны будут активнее сотрудничать для того, чтобы развиваться и сдерживать ядерный потенциал Северной Кореи. Также американский президент во время переговоров заявил, что США намерены улучшить отношения с КНДР, несмотря на присутствие атомных субмарин Вашингтона в портах Южной Кореи.