В КНДР обвинили США в провоцировании ядерной войны из-за связи с Южной Кореей

Аналитик Чхве Чжу Хён прокомментировал встречу президента США Джо Байдена и лидера Южной Кореи Юн Сок Еля в ходе которой они обсудили дальнейшее сотрудничество стран в сфере ядерного оружия.
США размещают свои атомные подводные лодки в портах Южной Кореи и тем самым обостряют напряженность на корейском полуострове. Таким образом Байден и Ель расшатывают безопасность региона и приближают его к ядерной войне между Северной Кореей и США, приводит слова Чжу Хёна Центральное телеграфное агентство КНДР.
Ранее сообщалось, что Байден и Ель провели переговоры, согласно которым две страны будут активнее сотрудничать для того, чтобы развиваться и сдерживать ядерный потенциал Северной Кореи. Также американский президент во время переговоров заявил, что США намерены улучшить отношения с КНДР, несмотря на присутствие атомных субмарин Вашингтона в портах Южной Кореи.