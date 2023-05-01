Президент России Владимир Путин может не поехать на саммит БРИКС в ЮАР из-за ордера МУС

ЮАР, которая подписала Римский статут, обязана исполнять решения МУС. Неназванные высокопоставленные чиновники сообщили изданию, что Претория ведет переговоры с Москвой, предлагая Путину принять участие в саммите БРИКС по видеосвязи, иначе ЮАР придется заключить президента России под арест на основании решения МУС. Представитель правительства ЮАР заявил: «У нас нет выбора, кроме как арестовать Путина. Если он приедет сюда, нам придется его арестовать».