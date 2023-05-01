Президент России Владимир Путин может не поехать на саммит БРИКС в ЮАР из-за ордера МУС

ЮАР и Россия ведут переговоры, по итогам которых президент Владимир Путин может отказаться от поездки в Африку, чтобы избежать дипломатических последствий из-за ордера МУС на его арест. Об этом сообщает издание The Sunday Times
ЮАР, которая подписала Римский статут, обязана исполнять решения МУС. Неназванные высокопоставленные чиновники сообщили изданию, что Претория ведет переговоры с Москвой, предлагая Путину принять участие в саммите БРИКС по видеосвязи, иначе ЮАР придется заключить президента России под арест на основании решения МУС. Представитель правительства ЮАР заявил: «У нас нет выбора, кроме как арестовать Путина. Если он приедет сюда, нам придется его арестовать».
Sunday Times сообщает, что на прошлой неделе президент ЮАР Сирил Рамафоса собрал специальный правительственный комитет, который должен изучить варианты действий властей в связи с выдачей ордера на арест Путина.
Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прокомментировал ордер МУС на арест Путина. Он назвал эту организацию «пропагандистской помойкой».