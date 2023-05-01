Стоматолог Мария Михайлова рассказала, как просто отбелить зубы в домашних условиях

Издание «Правила Жизни» совместно с врачом-стоматологом Марией Михайловой выяснило как отбелить зубы в домашних условиях и при этом не испортить их здоровье.
Для начала нужно понять, что зубы желтеют из-за налета, поэтому просто необходимо постоянно поддерживать гигиену своего рта.
Не стоит заморачиваться с поиском зубной пасты с эффектом отбеливания. Как правило, в такой товар просто добавляют абразив, что истончает верхний слой эмали и ведет к кариесу.
Из народных методов врач рекомендует использовать безопасные полоски и капы с наполнителем, которые не портят покрытие ваших зубов.
Лучше всего конечно же сработает профессиональное отбеливание, не злоупотребляйте и им. Посещайте врача ради этой процедуры не чаще чем раз в полгода.
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