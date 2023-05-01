СКА продлили контракт с белорусским нападающим Никитой Комаровым

Ранее сообщалось, что президент национальной федерации по хоккею Владислав Третьяк рассказал о назначении главным тренером сборной России в составе участников до 25 лет предпринимателя Романа Ротенберга. На данный момент он уже возглавляет СКА. Состав сборной до 25 лет, по заявлениям Третьяка, будет формироваться из игроков, которые наиболее достойно проявили себя в КХЛ.