СКА продлили контракт с белорусским нападающим Никитой Комаровым

Хоккеист Никита Комаров продлил контракт с петербургским клубом СКА. Чемпион Белоруссии остается в культурной столице еще на один сезон.
Как стало известно 30 апреля, Комаров и СКА смогли достигнуть согласия в подписании нового контракта с нападающим. Соглашение будет рассчитано до конца апреля 2024 года, информирует газета «Петербургский дневник».
Ранее сообщалось, что президент национальной федерации по хоккею Владислав Третьяк рассказал о назначении главным тренером сборной России в составе участников до 25 лет предпринимателя Романа Ротенберга. На данный момент он уже возглавляет СКА. Состав сборной до 25 лет, по заявлениям Третьяка, будет формироваться из игроков, которые наиболее достойно проявили себя в КХЛ.