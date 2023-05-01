Певец Филипп Киркоров предложил «проверить» свои ягодицы комику Павлу Воле

Сообщается, что Филипп Киркоров посетил шоу Павла Воли на ТНТ. В ходе передачи Киркоров не только рассказывал о своей личной жизни, включая интимные детали, но и предложил Воле проверить качество его новых ягодиц. Ранее артист прошел ряд пластических операций, которые были широко освещены в прессе и, по-видимому, были не только пиар акцией исполнителя, но и как считают авторы материала, частью рекламной кампании пластического хирурга.