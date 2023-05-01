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Певец Филипп Киркоров предложил «проверить» свои ягодицы комику Павлу Воле

Шоу-бизнес
Певец Филипп Киркоров предложил «проверить» свои ягодицы комику Павлу Воле

Общественность еще не успела отойти от танцев на кресте и выступлений в колготках, как Филипп Киркоров снова оказался в центре скандала. Издание «Царьград» рассказало о странном поступке певца.

Сообщается, что Филипп Киркоров посетил шоу Павла Воли на ТНТ. В ходе передачи Киркоров не только рассказывал о своей личной жизни, включая интимные детали, но и предложил Воле проверить качество его новых ягодиц. Ранее артист прошел ряд пластических операций, которые были широко освещены в прессе и, по-видимому, были не только пиар акцией исполнителя, но и как считают авторы материала, частью рекламной кампании пластического хирурга.

Ранее Филипп Киркоров рассказал о своем знакомстве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сообщил, что поселил тогда его в своем элитном жилье.
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