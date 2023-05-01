Как правильно использовать дофамин в повседневных делах и не «перегореть»

Дофамин - полезнейший гормон, отвечающий за мотивацию в начале дела, и за удовольствие в конце. Как держать в своем организме его правильный уровень и помочь себе сконцентрироваться - узнала редакция издания «Правила Жизни» совместно с директором Международного Эриксоновского Университета Коучинга Анной Лебедевой.
Для начала вам следует отказаться от того, что вредит вашему мозгу. Забудьте о сигаретах, алкоголе, большом объеме кофе, наркотиках (в случае, если это про вас).
Держите вокруг себя «информационную гигиену». Не переусердствуйте с соцсетями, бесполезным скроллингом и бессмысленным просмотром ТВ. Побольше читайте и старайтесь дочитывать книгу до конца.
Общее физическое здоровье вам сильно поможет. Наладьте диету, начните гулять, займитесь спортом, изучите свое тело, развивайтесь как можете.
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