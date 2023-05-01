Врач Александр Мясников рассказал о жутких последствиях анестезии для женщин с татуировками

Врач Александр Мясников рассказал о неприятных последствиях нанесения татуировок на тело человека.
Одним из главных негативных факторов татуировок являются канцерогены, которые входят в состав большинства чернил. Эти вещества крайне негативно влияют на организм человека, провоцируя появление аллергий и онкологических заболеваний. Также Мясников отметил, что женщинам, которые делают татуировки на спине, может быть отказано в проведении спинальной анестезии. Это обусловлено тем, что при введении иглы в кожу, где нанесен рисунок, фрагмент чернил может на кончике попасть в спинномозговую жидкость, информирует A42.RU.
Ранее сообщалось, что эксперт Иван Гринько рассказал, как современные работодатели относятся к татуировкам своих потенциальных сотрудников. По словам Гринько, по большей части ни один работодатель не смотрит на наличие татуировок у сотрудника и не высказывает претензии за них. Исключением являются должности в сфере культуры, например, театр.