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Врач Александр Мясников рассказал о жутких последствиях анестезии для женщин с татуировками

Общество
Врач Александр Мясников рассказал о жутких последствиях анестезии для женщин с татуировками

Врач Александр Мясников рассказал о неприятных последствиях нанесения татуировок на тело человека.

Одним из главных негативных факторов татуировок являются канцерогены, которые входят в состав большинства чернил. Эти вещества крайне негативно влияют на организм человека, провоцируя появление аллергий и онкологических заболеваний. Также Мясников отметил, что женщинам, которые делают татуировки на спине, может быть отказано в проведении спинальной анестезии. Это обусловлено тем, что при введении иглы в кожу, где нанесен рисунок, фрагмент чернил может на кончике попасть в спинномозговую жидкость, информирует A42.RU.

Ранее сообщалось, что эксперт Иван Гринько рассказал, как современные работодатели относятся к татуировкам своих потенциальных сотрудников. По словам Гринько, по большей части ни один работодатель не смотрит на наличие татуировок у сотрудника и не высказывает претензии за них. Исключением являются должности в сфере культуры, например, театр.
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