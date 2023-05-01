В Парагвае на выборах президента победил кандидат от правящей партии Сантьяго Пенья

Пенья набрал почти 43% голосов избирателей, что дает ему отрыв в 15% от представителя оппозиции Эфраина Аллегре. Местные СМИ заявляют, что победившая партия «Колорадо» и так лидирует на выборах в главы регионов республики. Также, сообщается, что «Колорадо» находится у власти почти без перерыва уже почти 70 лет.