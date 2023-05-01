Эксперты назвали заболевания, к которым неминуемо приведет избыточное потребление соли

Специалисты рассказали о последствиях злоупотребления соли и призвали россиян начать считать количество употребляемого продукта.
Злоупотребление солью может причиной гипертонии, инфарктов и инсультов, поэтому врачи настоятельно рекомендуют следить за количеством потребляемой добавки. Для взрослых рекомендуется не более пяти граммов соли в день, а детям – не более двух.
Также стоит обратить внимание на ее количество в магазинной еде, например, в полуфабрикатах. Альтернативой чрезмерному вкусу соли могут стать специи или травы, которые можно добавлять в блюда, информирует «Север Пресс».
Ранее сообщалось, что врач Ирина Юзуп рассказала о том, насколько сильно соль вредит почкам. При большом количестве соли в пище, они вынуждены фильтровать ее усерднее из-за чего почки получают ряд повреждений, которые без лечения приводят к хроническим заболеваниям.