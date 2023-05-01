Новое мощное землетрясение произошло у вулкана Шивелуч 1 мая

Землетрясение магнитудой 5 баллов было зафиксировано на Камчатке в районе вулкана Шивелуч. Об этом сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.
Согласно данным сейсмологов, землетрясение произошло на глубине 2 км около 02:50 по местному времени. В ближайшем к Вулкану Шивелуч поселке Ключи, были зафиксированы ощутимые толчки. Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.
Ранее извержение Вулкана Шивелуч оставило без света несколько близлежащих сел. Были закрыты образовательные учреждения, перекрыты некоторые дороги. Населению выдавали маски для защиты от падавшего с неба вулканического пепла. Людей просили оставаться дома, был присвоен красный код авиационной опасности. Из-за пепельных облаков некоторое время не было видно солнечного света.