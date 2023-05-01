Новое мощное землетрясение произошло у вулкана Шивелуч 1 мая

Согласно данным сейсмологов, землетрясение произошло на глубине 2 км около 02:50 по местному времени. В ближайшем к Вулкану Шивелуч поселке Ключи, были зафиксированы ощутимые толчки. Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.