ТАСС: На территории Украины зафиксировано множество взрывов

Ночью 1 мая, на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной для этого, вероятно, стала работа Вооруженных сил РФ. Сначала о грядущей опасности сообщили жителям восточных регионов, после тревожные сигналы начали звучать в центре Украины. По предварительной информации, взрывы произошли в Киеве, Днепропетровске, Павлограде, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Ивано-Франковской областях.