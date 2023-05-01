Синоптик Тишковец предупредил россиян о нестабильной погоде в Москве в мае

Метеоролог Евгений Тишковец рассказал о предстоящей погоде в Москве в течение мая. Она будет, как минимум, нестабильной.
Первые десять дней мая будут прохладными, так как температура будет опускаться на 1-4 градуса ниже нормы. После этого прогноз обещает быть более оптимистичным, однако температура в столице все еще будет нестабильной. Также в первые две недели мая выпадет сначала 120% нормы осадков, а затем еще 80%, информирует Интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ранее сообщалось, что центр погоды «Фобос» сообщил москвичам о трех волнах похолодания во время майских праздников. Ночью температура будет опускаться до -3 градусов. Последний пик заморозков придется на 4-5 мая. Поэтому жителям Москвы и области стоит быть подготовленными к таким скачкам температуры.