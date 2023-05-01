Синоптик Тишковец предупредил россиян о нестабильной погоде в Москве в мае

Первые десять дней мая будут прохладными, так как температура будет опускаться на 1-4 градуса ниже нормы. После этого прогноз обещает быть более оптимистичным, однако температура в столице все еще будет нестабильной. Также в первые две недели мая выпадет сначала 120% нормы осадков, а затем еще 80%, информирует Интернет-издание «Подмосковье сегодня».