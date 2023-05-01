Политик Олег Соскин: Польша откровенно «бросает вызов» президенту России Владимиру Путину

Ранее сообщалось, что в российскую школу при посольстве РФ 29 апреля ворвались чиновники администрации Варшавы, а также толпа силовиков. Они опечатали здание, запретили учащимся и сотрудникам выносить имущество из школы, а также предписали всем покинуть территорию объекта до 18:00 по местному времени.