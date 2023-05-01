Политик Олег Соскин: Польша откровенно «бросает вызов» президенту России Владимиру Путину

Украинский политик Олег Соскин рассказал о том, как Польша провоцирует Россию. Один из методов подобных манипуляций – инцидент со школой при российском посольстве.
Польша начала прямо и открыто вести антироссийскую политику. В частности, инцидент со школой при дипведомстве РФ в Варшаве демонстрирует, что страна откровенно «бросает вызов» президенту России Владимиру Путину. При этом Варшава наращивает свою военную мощь и военно-промышленное производство, чем доказывает свои намерения, информирует Argumenti.ru.
Ранее сообщалось, что в российскую школу при посольстве РФ 29 апреля ворвались чиновники администрации Варшавы, а также толпа силовиков. Они опечатали здание, запретили учащимся и сотрудникам выносить имущество из школы, а также предписали всем покинуть территорию объекта до 18:00 по местному времени.