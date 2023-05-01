Российская артиллерия нанесла сокрушительный удар по ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что артиллерийские подразделения на краснолиманском направлении поразили около 140 целей ВСУ. Об этом сообщает «ТАСС».
Он отметил, что силами и средствами разведки группировки «Центр» были обнаружены позиции 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады ВСУ на торском участке и в районе Серебрянского лесничества. Точным огнем отечественных артиллерийских систем удалось уничтожить большое количество техники и личного состава противника. Кроме того, самолетами Су-34 и Су-25 были нанесены удары по районам концентрации сил противника.
Ранее СМИ сообщали, что бойцам ВС РФ за сутки удалось ликвидировать около 95 украинских солдат. Кроме того, были уничтожены два пикапа и одна боевая машина.