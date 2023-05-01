Российская артиллерия нанесла сокрушительный удар по ВСУ

Он отметил, что силами и средствами разведки группировки «Центр» были обнаружены позиции 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады ВСУ на торском участке и в районе Серебрянского лесничества. Точным огнем отечественных артиллерийских систем удалось уничтожить большое количество техники и личного состава противника. Кроме того, самолетами Су-34 и Су-25 были нанесены удары по районам концентрации сил противника.