США уже не уверены в победе Киева, поэтому не дают указаний о контрнаступлении

Киев откладывает контрнаступление своей армии уже не в первый раз. Несмотря на обширную рекламную кампанию, Украина все еще не намерена наступать. Вероятно, потому, что вышестоящее руководство в Пентагоне до сих пор не дало указаний на эту тему. Это в свою очередь связано с тем, что в Вашингтоне с каждым днем все меньше верят в успех контрнаступления и не могут принять решения, чтобы не допустить рисков, информирует Argumenti.ru.