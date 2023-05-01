США уже не уверены в победе Киева, поэтому не дают указаний о контрнаступлении

Издание «Аргументы недели» сообщило о неуверенности Пентагона касательно предстоящего контрнаступления ВСУ.
Киев откладывает контрнаступление своей армии уже не в первый раз. Несмотря на обширную рекламную кампанию, Украина все еще не намерена наступать. Вероятно, потому, что вышестоящее руководство в Пентагоне до сих пор не дало указаний на эту тему. Это в свою очередь связано с тем, что в Вашингтоне с каждым днем все меньше верят в успех контрнаступления и не могут принять решения, чтобы не допустить рисков, информирует Argumenti.ru.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль перенес дату контрнаступления ВСУ на конец лета, несмотря на то, что буквально пару недель назад высказывались заявления о том, что украинская армия начнет наступать уже в мае или апреле. Таким образом, Киев в очередной раз продемонстрировал свою неподготовленность.