Бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс заставили платить по счетам

Выяснилось, что счет включает в себя стоимость еды и вина, потребленных ею и ее помощниками во время пребывания в доме. Кроме того, придется оплатить пропавшие тапочки и халаты. Изначально Трасс отказалась платить по счетам и заявила, что подавляющее большинство расходов относилось к государственным делам, а значит и оплачивать должно государство. Тем не менее, позже она сказала, что с радостью заменит все, чего не хватает в загородном доме.