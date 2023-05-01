Бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс заставили платить по счетам

Кабинет министров Великобритании выставил бывшему премьеру Лиз Трасс счет в 12 тысяч фунтов стерлингов за вещи, пропавшие из загородного дома, к которому она имела доступ. Об этом сообщает Daily Mail.
Выяснилось, что счет включает в себя стоимость еды и вина, потребленных ею и ее помощниками во время пребывания в доме. Кроме того, придется оплатить пропавшие тапочки и халаты. Изначально Трасс отказалась платить по счетам и заявила, что подавляющее большинство расходов относилось к государственным делам, а значит и оплачивать должно государство. Тем не менее, позже она сказала, что с радостью заменит все, чего не хватает в загородном доме.
Ранее Лиз Трасс выступила с критикой французского президента Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.