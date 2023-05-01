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Эксперт Сергей Платонов предложил главе Китая Си Цзиньпину учредить на Украине военную администрацию

Политика
Эксперт Сергей Платонов предложил главе Китая Си Цзиньпину учредить на Украине военную администрацию

Автор издания Argumenti.ru Сергей Платонов рассказал о различии во мнениях лидеров стран касательно текущей политической ситуации между Россией и Украиной. В связи с этим есть ряд предложений к лидеру Китая Си Цзиньпину.

По мнению автора издания, позиция США и их пособников и мнения Китая, Индии и прочих стран – кардинально отличаются. Это связано с тем, что первые хотят продолжения конфликта и готовятся к контрнаступлению ВСУ, а вторые пытаются добиться мира. Однако, так как мнения государств расходятся, переговоры ник чему не приводят. Поэтому Си Цзиньпин намерен отправить своего представителя на Украину и в другие страны для того, чтобы договориться.

В связи с этим Платонов рекомендовал Си Цзиньпину потребовать от Украины роспуска власти, учреждения военно-гражданской администрации и последующей капитуляции ВСУ. Он также отметил, что ключевым фактором станет присоединение большинства территорий Украины к России.

Ранее сообщалось, что глава Государственного совета Крыма Владимир Константинов призвал правительство в ходе СВО вернуться к историческому составу России, а именно – к карте 18-го века.
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