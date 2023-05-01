Эксперт Сергей Платонов предложил главе Китая Си Цзиньпину учредить на Украине военную администрацию

По мнению автора издания, позиция США и их пособников и мнения Китая, Индии и прочих стран – кардинально отличаются. Это связано с тем, что первые хотят продолжения конфликта и готовятся к контрнаступлению ВСУ, а вторые пытаются добиться мира. Однако, так как мнения государств расходятся, переговоры ник чему не приводят. Поэтому Си Цзиньпин намерен отправить своего представителя на Украину и в другие страны для того, чтобы договориться.