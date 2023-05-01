Автор издания Argumenti.ru Сергей Платонов рассказал о различии во мнениях лидеров стран касательно текущей политической ситуации между Россией и Украиной. В связи с этим есть ряд предложений к лидеру Китая Си Цзиньпину.
По мнению автора издания, позиция США и их пособников и мнения Китая, Индии и прочих стран – кардинально отличаются. Это связано с тем, что первые хотят продолжения конфликта и готовятся к контрнаступлению ВСУ, а вторые пытаются добиться мира. Однако, так как мнения государств расходятся, переговоры ник чему не приводят. Поэтому Си Цзиньпин намерен отправить своего представителя на Украину и в другие страны для того, чтобы договориться.
В связи с этим Платонов рекомендовал Си Цзиньпину потребовать от Украины роспуска власти, учреждения военно-гражданской администрации и последующей капитуляции ВСУ. Он также отметил, что ключевым фактором станет присоединение большинства территорий Украины к России.
Ранее сообщалось, что глава Государственного совета Крыма Владимир Константинов призвал правительство в ходе СВО вернуться к историческому составу России, а именно – к карте 18-го века.