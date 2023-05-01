Швейцарский посол Томас Борер считает, что его стране пора отказаться от нейтралитета

Бывший посол Швейцарии в Германии Томас Борер, считает, что нейтралитет стране больше не нужен. Об этом пишет The Washington Post.
Нейтралитет, по мнению Борера, имеет ценность для Швейцарии только в том случае, если он признан на международном уровне. Когда же идет прямой конфликт со страной, не признающей нейтралитет Швейцарии, смысла в нем не остается.
«Даже Швейцария причиняет боль России и поддерживает народ Украины», - заявил конгрессу президент США Джо Байден, подчеркивая необходимость Швейцарии выйти из нейтралитета.
Также, по словам Борера, поскольку политика изолирующего нейтралитета в настоящее время наносит ущерб национальной безопасности, она заменяется взаимовыгодным сотрудничеством.
Ранее крупные банки Швейцарии поддержали санкции, введенные против счетов граждан РФ.