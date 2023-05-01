Швеция построит первую в мире электрическую автомагистраль с подзарядкой по мере движения

Швеция объявила о планах строительства первой в мире электрифицированной автомагистрали, позволяющей электромобилям заряжаться по мере их движения по ее поверхности. Об этом сообщает издание independent.ie.
Автомагистраль, строительство которой должно быть завершено примерно через два года, является частью более широкой программы Швеции по декарбонизации транспорта в соответствии с новым законом ЕС. Он требует, чтобы новые автомобили имели нулевой уровень выбросов с 2035 года.
«Мы считаем, что электрификация - это путь к декарбонизации транспортного сектора, и мы работаем с рядом решений», — сказал директор шведской транспортной администрации Ян Петтерссон.
Ранее СМИ сообщили, что «Москвич» поставит около двух тысяч электромобилей для «Яндекс.Такси». Этот контракт стал крупнейшим в мире о передаче таких автомобилей в службу такси.