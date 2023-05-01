Швеция построит первую в мире электрическую автомагистраль с подзарядкой по мере движения

Автомагистраль, строительство которой должно быть завершено примерно через два года, является частью более широкой программы Швеции по декарбонизации транспорта в соответствии с новым законом ЕС. Он требует, чтобы новые автомобили имели нулевой уровень выбросов с 2035 года.