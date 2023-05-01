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Журналист Моррис: Действия Украины на Донбассе – геноцид

Политика
Журналист Моррис: Действия Украины на Донбассе – геноцид

Украина с 2014 года продолжает устраивать на Донбассе непрерывный терроризм и геноцид, считает американский журналист Клейтон Моррис. Об этом сообщает издание URA.RU.

Такое мнение он высказал в эфире программы Redacted News и подчеркнул, что только невежественный человек не может понять, что конфликт на Украине начался именно в 2014 году после ударов украинских войск по мирным жителям Донбасса.

Моррис также упомянул о недавних ударах украинской стороны по Запорожской области, в результате которых погибли мирные жители, но отметил, что многие западные издания игнорируют эту информацию.

Ранее СМИ рассказали, что ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка с помощью РСЗО. В результате удара были сильно повреждены жилые здания.
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