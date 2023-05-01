Сотни агентов ФБР не могут найти подозреваемого в убийстве пяти человек

Сотни агентов ФБР приехали в американский город Кливленд в поисках мужчины, обвиняемого в стрельбе и убийстве пяти человек, включая восьмилетнего ребенка. Об этом сообщил The Washington Post.
По имеющейся информации, произошедшая стрельба это уже седьмой подобный инцидент за последний месяц. Преступление было совершено из штурмовой винтовки AR-15, запрет которой на продажу уже стал тенденцией среди американских штатов.
По мнению ФБР, подозреваемый «может быть где угодно» в пределах 50 квадратных километров. Губернатор Техаса Грег Эбботт, ФБР и другие группы коллективно предлагают вознаграждение в размере $80 тыс за информацию, которая приведет к аресту обвиняемого.
Ранее американская полиция сообщила об упавшем пистолете, который нечаянно выстрелил и убил двухлетнего ребенка.