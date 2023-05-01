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Автобус в Мексике сорвался с обрыва: погибли около 20 человек

Происшествия
Автобус в Мексике сорвался с обрыва: погибли около 20 человек

В результате падения автобуса с обрыва на западе Мексики по меньшей мере 18 человек погибли и 33 получили ранения. Об этом сообщает издание Reuters.

Прокуратура в Найярите, штате, где произошла авария, сообщила, что транспортное средство упало примерно с 15 метров в овраг на шоссе, которое соединяет столицу штата Тепик и туристическое направление Пуэрто-Вальярта.

«С самого начала мы скоординированно работали с различными федеральными службами и службами штата, чтобы незамедлительно оказать помощь пострадавшим», — говорится в заявлении прокуратуры.

Власти сообщили, что погибли 11 женщин и семь мужчин. По меньшей мере 11 несовершеннолетних были доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.

Ранее пассажирский автобус попал в ДТП под Магаданом. В результате происшествия три человека получили травмы.
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