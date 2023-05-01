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Страны НАТО и ЕС обеспокоены предстоящей неудачей ВСУ на фоне многомиллиардной помощи Украине

Политика
Страны НАТО и ЕС обеспокоены предстоящей неудачей ВСУ на фоне многомиллиардной помощи Украине

Издание The Guardian сообщило о возмущениях стран Запада в связи с неготовностью ВСУ к контрнаступлению на Россию.

Десяток стран вкладывал огромные бюджеты в военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине, однако в ответ они получили только лишь недееспособность ВСУ. Выстоять в предстоящем контрнаступлении, рекламная кампания которого активно продвигается киевскими властями, вряд ли получится - пишут авторы The Guardian. Неподготовленность украинской армии связана с дефицитом вооружения, боеприпасов и людей.

Ранее сообщалось, что историк Аркадий Гольдин заявил о связи между контрнаступлением ВСУ и желанием Киева попасть в Евросоюз. По мнению эксперта, членство в ЕС даст Украине гарантию безопасности, поэтому Киев так упорно требует утверждения себя, как члена объединения уже в ближайшее время, а именно – летом.
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