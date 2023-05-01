Страны НАТО и ЕС обеспокоены предстоящей неудачей ВСУ на фоне многомиллиардной помощи Украине

Ранее сообщалось, что историк Аркадий Гольдин заявил о связи между контрнаступлением ВСУ и желанием Киева попасть в Евросоюз. По мнению эксперта, членство в ЕС даст Украине гарантию безопасности, поэтому Киев так упорно требует утверждения себя, как члена объединения уже в ближайшее время, а именно – летом.