Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. В список регионов добавились Волынская, Ровенская, Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая и Житомирская области.
Воздушная тревога объявлена из-за угрозы массивного обстрела со стороны российских войск по командным пунктам и складам, принадлежащим ВСУ. До этого сигналы об опасности начали звучать в восточной и центральной частях страны.
Ранее стало известно о 275 снарядах, выпущенных по территории ДНР украинской стороной за сутки. Подавляющее большинство ударов произведено из 155 мм натовских калибров, которые страны Запада поставляют ВСУ.