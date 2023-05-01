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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Украина
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. В список регионов добавились Волынская, Ровенская, Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая и Житомирская области.

Воздушная тревога объявлена из-за угрозы массивного обстрела со стороны российских войск по командным пунктам и складам, принадлежащим ВСУ. До этого сигналы об опасности начали звучать в восточной и центральной частях страны.

Ранее стало известно о 275 снарядах, выпущенных по территории ДНР украинской стороной за сутки. Подавляющее большинство ударов произведено из 155 мм натовских калибров, которые страны Запада поставляют ВСУ.
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