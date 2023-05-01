Эксперт Вайлейто: США и НАТО спонсируют Украину только с одной целью – ослабить Китай

США и НАТО намерены спонсировать Украину оружием и финансами до тех пор, пока это работает и помогает ослаблять Россию. Когда они поймут, что победить РФ им не под силу, или, когда возмущение народов стран перерастет за пределы допустимого, они прекратят вести эту опосредованную войну. Но пока им это нужно для того, чтобы ослабить Россию, а затем сделать тоже самое с Китаем. Но до тех пор, пока на пути НАТО стоит Россия, Пекину они ничего сделать не смогут, приводит слова Вайлейто ТАСС.