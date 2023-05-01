Погиб «легендарный» украинский зенитчик «Кельт»

На Украине погиб зенитчик Андрей Линийчук более известный под своим позывным «Кельт». Об этом сообщило издание РИА Новости с ссылкой на иностранные источники.
«Кельт» стал известен после того, как первым из военнослужащих ВСУ применил в ходе боя британский переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) Starstreak. Сообщается, что боевик служил в 95-й бригаде и был награжден орденом. Он погиб в результате обстрела российскими войсками.
«На его счету - наибольшее количество сбитых воздушных объектов среди бойцов ВСУ», - сообщил источник.
Ранее стало известно, что в результате обстрела украинской стороной в пасхальную ночь пострадал иподиакон Храма Вознесения. Ранение пришлось в область живота.