Погиб «легендарный» украинский зенитчик «Кельт»

«Кельт» стал известен после того, как первым из военнослужащих ВСУ применил в ходе боя британский переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) Starstreak. Сообщается, что боевик служил в 95-й бригаде и был награжден орденом. Он погиб в результате обстрела российскими войсками.