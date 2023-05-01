The Guardian: Запад окончательно сомневается в украинском контрнаступлении

Линия фронта практически не менялась несколько месяцев, ВС РФ все еще удерживают почти пятую часть страны, а стоимость военной и финансовой помощи Украине, начинает беспокоить западных союзников. Об этом пишет The Guardian.
Авторы материала отметили, что еще в феврале разведка США предупредила - Украина может не собрать достаточное количество войск и вооружения и «не дотянуть» до своих целей по возвращению территории. И это несмотря на то, что контрнаступление послужило движущей силой программы быстрого обучения и ускоренной доставки помощи в течение зимы.
Боец ВСУ с позывным «Дарк» сообщил изданию, что солдаты «не готовы, нам нужно больше тренироваться, нам нужно больше времени». Авторы материала считают, что его опасения перекликаются с позицией многих в Вашингтоне и других европейских столицах, которые вложили миллиарды в поддержку Украины.
Ранее СМИ сообщили, что НАТО поставило на Украину почти все обещанное вооружение. Кроме того, союзники обещают продолжать поддерживать ВСУ.