The Guardian: Запад окончательно сомневается в украинском контрнаступлении

Авторы материала отметили, что еще в феврале разведка США предупредила - Украина может не собрать достаточное количество войск и вооружения и «не дотянуть» до своих целей по возвращению территории. И это несмотря на то, что контрнаступление послужило движущей силой программы быстрого обучения и ускоренной доставки помощи в течение зимы.