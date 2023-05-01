Министерство информации Индии обвинило Украину в лицемерии и оскорблении чувств верующих

После визита Джапаровой в Дели, министерство обороны Украины выложило пост в социальных сетях, где была изображена индийская богиня Ма Кали в образе Мерлин Монро в юбке в виде столба от дыма после взрыва в Севастопольской бухте. Этот пост сопроводили подписью: «Произведение искусства».