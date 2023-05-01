Министерство информации Индии обвинило Украину в лицемерии и оскорблении чувств верующих

Советник министра информации Индии Канчан Гупта раскритиковал заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову после ее визита в Дели.
После визита Джапаровой в Дели, министерство обороны Украины выложило пост в социальных сетях, где была изображена индийская богиня Ма Кали в образе Мерлин Монро в юбке в виде столба от дыма после взрыва в Севастопольской бухте. Этот пост сопроводили подписью: «Произведение искусства».
В ответ на это Гупта написал в Twitter*, что подобными публикациями Киев показывает свое истинное обличие и своей пропагандой оскорбляет индуистскую веру.
Ранее сообщалось, что Джапарова посетила МИД Индии для того, чтобы уговорить правительство страны оказать дополнительную гуманитарную помощь Украине. В качестве одного из аргументов она использовала то, что это станет новыми возможностями для Индии.
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