Воздушная тревога «накрыла» центральные районы Украины

В центральных областях Украины объявили о воздушной тревоге. Информация об этом появилась на официальном сайте по оповещению граждан об опасности.
Тревожные сигналы звучат в эти минуты в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областях и в столице - Киеве. На данный момент, дольше всего тревога идет в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена на территории всей восточной Украины. Сообщается о прилетах по украинским военным складам. На авдеевском направлении ВС РФ используют зажигательные снаряды.