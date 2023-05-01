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Воздушная тревога «накрыла» центральные районы Украины

Украина
Воздушная тревога «накрыла» центральные районы Украины

В центральных областях Украины объявили о воздушной тревоге. Информация об этом появилась на официальном сайте по оповещению граждан об опасности.

Тревожные сигналы звучат в эти минуты в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областях и в столице - Киеве. На данный момент, дольше всего тревога идет в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена на территории всей восточной Украины. Сообщается о прилетах по украинским военным складам. На авдеевском направлении ВС РФ используют зажигательные снаряды.
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