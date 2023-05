Диетолог Лиза Янг предупредила россиян о составляющих завтрака для активного похудения

Если хочется разгрузить свой рацион к лету, то лучше начать с завтрака и сделать его более полезным. Для этого надо увеличить количество белка в блюдах. Например, сделать упор на овсяную кашу с ягодами, фруктами или яйцами. Ягоды также содержат клетчатку, которая способствует контролю за весом, приводит слова Янг издание Eat This, Not That.