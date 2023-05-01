Диетолог Лиза Янг предупредила россиян о составляющих завтрака для активного похудения

Ранее сообщалось, что диетолог Наталья Лазуренко предупредила россиян о более дозированном употреблении сезонных фруктов и ягод, так как чрезмерное употребление подобных углеводов тоже может навредить. В связи с тем, что большинству россиян сезонные фрукты и овощи доступны редко, то при их появлении на прилавках начинается неконтролируемое употребление, что вызывает стресс у организма.