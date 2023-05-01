Диетолог Лиза Янг предупредила россиян о составляющих завтрака для активного похудения

Диетолог Лиза Янг прокомментировала роль яиц, фруктов и ягод в утреннем рационе человека для того, чтобы похудеть.
Если хочется разгрузить свой рацион к лету, то лучше начать с завтрака и сделать его более полезным. Для этого надо увеличить количество белка в блюдах. Например, сделать упор на овсяную кашу с ягодами, фруктами или яйцами. Ягоды также содержат клетчатку, которая способствует контролю за весом, приводит слова Янг издание Eat This, Not That.
Ранее сообщалось, что диетолог Наталья Лазуренко предупредила россиян о более дозированном употреблении сезонных фруктов и ягод, так как чрезмерное употребление подобных углеводов тоже может навредить. В связи с тем, что большинству россиян сезонные фрукты и овощи доступны редко, то при их появлении на прилавках начинается неконтролируемое употребление, что вызывает стресс у организма.