Врач-диетолог Ирина Писарева рассказала о пользе отказа от сахара для улучшения внешнего вида

Врач-диетолог Ирина Писарева дала комментарий по поводу того, как отказ от сахара может повлиять на внешность человека. Мнением эксперта поделилось издание «Царьград».
Отказ от сахара и сладких продуктов может положительно сказаться на внешнем виде человека. Как сообщила Писарева, такой шаг может привести к улучшению состояния кожи, ее упругости, качеству и замедлению процесса старения. Она также отметила, что употребление сахара может вызвать появление синяков под глазами и высыпаний на лице и теле. Это связано с воспалительными процессами внутри организма, который не может обработать такое количество глюкозы.
Ранее российские диетологи назвали свинину самым вредным для здоровья мясом. Считается, что в ней содержится много насыщенных жиров и калорий, способствующих быстрому набору лишнего веса.