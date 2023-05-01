Врач-диетолог Ирина Писарева рассказала о пользе отказа от сахара для улучшения внешнего вида

Отказ от сахара и сладких продуктов может положительно сказаться на внешнем виде человека. Как сообщила Писарева, такой шаг может привести к улучшению состояния кожи, ее упругости, качеству и замедлению процесса старения. Она также отметила, что употребление сахара может вызвать появление синяков под глазами и высыпаний на лице и теле. Это связано с воспалительными процессами внутри организма, который не может обработать такое количество глюкозы.