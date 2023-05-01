Еще одна: Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова отказалась от гражданства РФ

В своих социальных сетях Кирпичникова радостно объявила, что покидает российские команды и чемпионаты, так как получает гражданство Франции теперь будет выступать на всех соревнованиях под флагом этой страны. Она отметила, что ее переезд состоялся еще четыре года назад. Однако, несмотря на это, Кирпичникова обратилась к Федерации плавания России и поблагодарила ее за сотрудничество и поддержку, которую ей оказывали годами.