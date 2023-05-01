Еще одна: Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова отказалась от гражданства РФ

Российская чемпионка по плаванию Анастасия Кирпичникова сообщила о смене гражданства как в спортивном, так и в национальном плане.
В своих социальных сетях Кирпичникова радостно объявила, что покидает российские команды и чемпионаты, так как получает гражданство Франции теперь будет выступать на всех соревнованиях под флагом этой страны. Она отметила, что ее переезд состоялся еще четыре года назад. Однако, несмотря на это, Кирпичникова обратилась к Федерации плавания России и поблагодарила ее за сотрудничество и поддержку, которую ей оказывали годами.
Ранее сообщалось, что российская шорт-трекистка Софья Просвирнова также объявила о смене гражданства. Она сменила паспорт гражданина РФ на датский. Таким образом она перейдет в сборную Дании. Это решение связано с осложнившейся политической ситуацией, которая мешает Просвирновой быть вместе с ее мужем.