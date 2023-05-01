Россия и Индия могут начать использовать систему «Мир» для интернациональных сделок

Россия и Индия обсудили потенциальное принятие к использованию платежной системы «Мир» и индийской «RuPay» для транснациональных расчетов. Об этом сообщил «ТАСС» со ссылкой на иностранных экспертов.
Так, по данным аналитиков, вопрос поднимался на заседании правительственной комиссии при участии главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара и заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова.
Участниками заседания также была учтена возможность использовать потенциал Банка России для международных платежей в будущем.
Ранее политолог Колчин высказал свои предположения по поводу взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Индией.