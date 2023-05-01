Токсиколог Алексей Водовозов поставил под сомнение целебные свойства водки

Существует распространенное мнение о том, что водка имеет «целебные» и «чудодейственные» свойства. Издание «Утро» привело комментарий эксперта по данному вопросу.
Токсиколог и врач-терапевт Алексей Водовозов подчеркнул, что продуктовый спирт использовался в качестве медицинского средства только в случае дефицита лекарств еще до XX века. Сегодня у нас есть более эффективные альтернативы.
На самом деле, алкоголь является врагом иммунитета, считает медик. Этанол, содержащийся в спиртном, имеет иммуносупрессивные свойства, то есть подавляет иммунитет. В конечном итоге, водка может оказаться на стороне инфекции, а не «за организм».
Врач напомнил, что алкоголь является крайне опасным для здоровья веществом и может привести к летальному исходу. Фармакология доказала, что этанол - депрессант. Алкогольное отравление может привести к остановке дыхания и сердечной деятельности.
Ранее СМИ сообщили, что Израиль стал лидером по закупке российской водки в 2022 году. Второе место в списке заняла Германия.