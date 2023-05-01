Угроза удара ВС РФ: На Украине начали повсеместно объявлять воздушную тревогу

На восточной территории Украины начали объявлять воздушную тревогу. Так, на официальной карте тревог отмечены Сумская, Полтавская, Николаевская, Днепропетровская, Одесская и другие области.
Особая активность отмечена в Харьковской и Николаевской области, где по информации с сайта, тревога идет уже дольше всего.
Ранее, стало известно о мощном наступлении ВС РФ в направлении Павлограда. Там, по информации от источников, хранится вооружение и снаряжение для запланированного контрнаступления ВСУ, которое было уничтожено в ночь на 1 мая.